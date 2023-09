EuroSkills 2023 sind gestartet

Vom 05. bis 09. September 2023 finden im polnischen Danzig die EuroSkills 2023 statt. Bei der achten Europameisterschaft der Berufe tritt die Parkettlegerin Lisa Tiepelmann im Team Deutschland an.

Parkettlegerin Lisa Tiepelmann tritt bei den EuroSkills 2023 im Bodenlegen an.

Bei den EuroSkills 2023 treffen rund 600 Fachkräfte bis maximal 25 Jahre aus 32 Nationen in 43 Disziplinen aufeinander und kämpfen um den Europameistertitel. Für Deutschland sind 30 Spitzenfachkräfte in 27 Wettkampfdisziplinen am Start. Mit dabei: Parkettlegerin Lisa Tiepelmann (geborene Kujau) stellt ihr Können im Bodenlegen unter Beweis.

Der ausführliche Bericht folgt in der bwd.