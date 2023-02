EstrichParkettFliese 2023: Jetzt den Termin vormerken

Nach pandemiebedingter Auszeit wird die Messe EstrichParkettFliese (EPF) vom 22. bis 24. Juni 2023 auf dem Gelände der Bayerischen BauAkademie neu durchstarten.

Auf der EPF in Feuchtwangen trifft sich das Handwerk. - © Heinze

Am 22 Juni ist es endlich wieder so weit: Die Fachmesse EPF – EstrichParkettFliese – öffnet ihre Pforten. Auf dem weitläufigen Gelände der Bayerischen BauAkademie in Feuchtwangen dreht sich dann für drei Tage wieder alles um den Fußbodenbau. Hier treffen sich Estrich-, Parkett-, Boden- und Fliesenleger, um sich über neue technologische Entwicklungen zu informieren, Aussteller zu kontaktieren und sich mit Kollegen auszutauschen. Es gibt in Deutschland keine Branchenmesse, die den bodenlegenden Handwerker mehr in den Fokus stellt als die EPF.

Das Ausstellerangebot verteilt sich auf Hallen und Freigelände und umfasst unter anderem Beschichtungen, Estrich- und Bodenbearbeitungsmaschinen, Bodenbeläge, Dämmsysteme, Estriche und Verlegewerkstoffe sowie Werkzeuge und Zubehör.

Neben den vielen Fachinformationen hat das Miteinander auf der EPF traditionell einen hohen Stellenwert. Die Bayerische BauAkademie als Veranstalter wird auch in diesem Jahr mit einem Rahmenprogramm zahlreiche Möglichkeiten zum Netzwerken schaffen.