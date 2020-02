04.02.2020

EPLF: Vier neue Mitglieder im Verband

Das Jahr 2019 endete positiv für den EPLF: Der Verband der europäischen Laminatfußbodenhersteller konnte vier neue Mitglieder begrüßen.

Die neuen assoziierten Mitglieder des Verbandes sind Deurowood Produktions, I4F Patents & Technology, Ubikin Division Technologies und Wester Mineralien. "Wir beim EPLF freuen uns, vier neue assoziierte Mitglieder im Verband begrüßen zu dürfen. Alle Teile der Lieferkette, von den Lieferanten für Holzwerkstoffe über die Hersteller von Papier, Druckern für dekorative Abdeckungen und Imprägnieranlagen bis hin zu den Herstellern von Maschinen, sind ein integraler Bestandteil der Laminatindustrie. Ihre Präsenz innerhalb des Verbandes ergibt perfekten Sinn", teilte der Präsident des Verbandes, Max von Tippelskirch (Swiss Krono), mit.

Die österreichische Firma Deurowood Produktions zählt zu den weltweit führenden Anbietern im Bereich chemischer Zusatzstoffe, die bei der Imprägnierung von Papier zur Herstellung von LPL, HPL und CPL eingesetzt werden. I4F Patents & Technology ist eine belgische Innovationsgruppe, die sich auf die Entwicklung von Patenten und Technologien für die Bodenbelagsindustrie konzentriert. Ihr Portfolio umfasst IP-Rechte für Bodenbelags- und Wandmontagesysteme, Materialzusammensetzungen, Oberflächenbehandlung sowie Technologien zur Herstellung von Laminat und Platten. Die in Belgien ansässige Unilin Division Technologies verwaltet und vermarktet die IP-Rechte der Mohawk Group und vergibt über ihr Vertriebsnetz Lizenzen an vertrauenswürdige Partner. Die in Deutschland ansässige Firma Wester Mineralien ist auf die Herstellung von optimierten, sehr harten Partikeln wie Korund und Siliziumkarbid spezialisiert. Sie produziert, verbessert, handelt und entwickelt technische Lösungen für die Bedürfnisse der Kunden. Die wichtigsten Kunden des Unternehmens sind Laminatfußbodenhersteller.

Mit diesen vier Neuzugängen hat der EPLF nun 18 ordentliche Mitglieder , 23 assoziierte Mitglieder und 10 Fördermitglieder.