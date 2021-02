24.02.2021

EPLF: In Deutschland geht es wieder aufwärts

Die Laminatbodenbranche erholt sich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie und wächst 2020 um 2,74 Prozent. Auch der Deutsche Laminatmarkt kann zulegen.

Trotz der besonderen Umstände im Jahr 2020 konnten die Mitglieder des Verbands der Europäischen Laminatbodenhersteller e.V. (EPLF) ihr Geschäft mit 459,0 Mio. m² verkauften Bodenbelägen im Vergleich zu 2019 um +2,74 % steigern.

Deutscher Markt legt wieder zu

Neben Nordamerika zeichnete sich in Westeuropa ein weiterer positiver Trend ab, wo der Gesamtabsatz 225,7 Mio. m² erreichte, was einem Anstieg von +3,6 % gegenüber 2019 entspricht. Wie im Vorjahr ist Deutschland weiterhin der stärkste Markt in Europa mit einem Absatz von 52,7 Mio. m² (+6,1 % gegenüber 2019).