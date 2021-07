26.07.2021

EPLF begrüßt neues Verbandsmitglied

EPLF, der Verband der Europäischen Laminatfußbodenhersteller, freut sich bekanntzugeben, dass Impress Surfaces das erste neue Verbandsmitglied des Jahres 2021 ist.

Max von Tippelskirch - © EPLF

Max von Tippelskirch (Swiss Krono), Vorstandsvorsitzender des EPLF, meinte: „Wir heißen Impress Surfaces als neuestes Mitglied in unserem Verband willkommen! Als Spezialist für Dekoroberflächen steht Impress an der Spitze neuer Trends in der Fußbodenindustrie und wir beim EPLF freuen uns darauf, an seinen Erkenntnissen teilhaben zu können.“

„Da wir leidenschaftlich gerne Innovationen entwickeln und stets bestrebt sind, unser Unternehmen zur Zufriedenheit unserer Kunden zu optimieren, freuen wir uns auf einen fruchtbaren Austausch mit anderen Mitgliedern des EPLF, um fortlaufend voneinander zu lernen“, erklärte Sascha Kostros, Leiter Dekormanagement bei Impress Surfaces.

Impress ist eine global agierende Unternehmensgruppe, die moderne dekorative Oberflächen für die Holzwerkstoff-, Möbel- und Fußbodenindustrie sowie den modernen Innenausbau entwickelt und herstellt. Impress ist nach eigenen Angaben eines der weltweit führenden Unternehmen in der Branche und bedient seine Kunden über sieben internationale Standorte. Das Produktportfolio des Komplettanbieters umfasst Dekorpapiere, Finishfolien, imprägnierte Papiere, Additive und Dekordruckfarben.

Mit diesem Neuzugang im Verband verfügt der EPLF nun über 16 ordentliche Mitglieder, 22 außerordentliche Mitglieder und 11 fördernde Mitglieder.