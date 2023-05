Vom 22. Juni bis zum 24. Juni 2023 dreht sich in Feuchtwangen auf der zwölften EPF an der Bayerischen BauAkademie alles rund um die drei großen Themenfelder Estrich, Parkett und Fliese. Ein Pflichttermin für das bodenlegende Handwerk!

EPF: Ein Teil des Freigeländes aus der Vogelperspektive. - © Bayerische BauAkademie

Mit 148 Ausstellern (Stand März) ist die Messe EstrichParkettFliese (EPF) bereits sehr gut gebucht. Auf einer Ausstellungsfläche von rund 10.000 Quadratmetern erwartet die Besucher vom 22. bis 24 Juni ein interessanter und innovativer Mix aus Ausstellung und Praxisvorführungen zu Bodenbelägen, Estrichen, Verlegewerkstoffen, Werkzeugen und Maschinen. Einmal mehr präsentiert sich dann die EPF als eine Messe zum Anfassen. „Die Praxisatmosphäre mit direktem Zugang zu aktuellen Fachinformationen und Meinungen ist ausdrücklich gewünscht. Ausprobieren und Nachfragen sind für die Besucher der Messe eine gelungene Kombination“, so die Geschäftsführerin der Bayerischen BauAkademie, Gabriela Gottwald.

EPF: Kontaktpflege in unaufgeregter Atmosphäre

In der Tat: Auf der EPF kann sich der Betriebsbesitzer mit seinem Team die Zeit nehmen, um sich von dem Anwendungstechniker oder dem Entwickler aus der Industrie erklären zu lassen, wie die Produkte tatsächlich funktionieren und anzuwenden sind, wo Grenzen liegen und welche Möglichkeiten noch ausgeschöpft werden können.

Das alles verlangt Zeit, die in der gemütlichen Atmosphäre der unaufgeregten EPF vorhanden ist. Man kennt sich gut, denn die regionalen Partner der Produzenten, mit denen man übers Jahr zusammenarbeitet, sind vor Ort und auch ansprechbar. Die Stände der Aussteller haben in etwa die gleiche Größe, sodass die Information in den Mittelpunkt rückt und nicht der Wettbewerb der Anbieter untereinander.

Für die EPF 2023 haben sich wieder viele altbekannte und namhafte Aussteller angemeldet, auch viele neue Aussteller werden ihre Produkte und Dienstleistungen zum ersten Mal auf der EPF präsentieren.

Ideelle Träger

Ideelle Träger der EPF 2023 sind die Bundesfachgruppe Estrich und Belag im ZDB, die Landesfachgruppe Estrich und Belag e. V., die Bundesfachschule Estrich und Belag e.V., der Zentralverband Parkett- und Fußbodentechnik, der Fachverband Fliesen und Naturstein im ZDB sowie die Landesfachgruppe Fliesen und Naturstein im Landesverband Bayerischer Bauinnungen. Für die Messeorganisation und Durchführung der Veranstaltung zeichnet die Bayerische BauAkademie in Feuchtwangen verantwortlich, die mit ihren Einrichtungen samt Restaurant und Biergarten Ausstellern und Besuchern wieder eine exzellente Plattform zum Netzwerken bietet.

Auf dem Freigelände der EPF präsentieren sich unter anderem die großen Maschinenhersteller. - © Bayerische BauAkademie

Nahezu 100 Prozent Weiterempfehlungsquote

Dass die Messe sowohl für Aussteller als auch Besucher ein großer Erfolg ist, belegen die Zahlen der letzten Messe in 2017: Mit über 4.200 Besuchern, davon 98 Prozent Fachbesucher an den drei Messetagen setzte die Messe ihr kontinuierliches Wachstum fort. Für Unternehmer und Geschäftsführer, die mit 55 Prozent die größte Gruppe der Fachbesucher darstellten, war die Messe nicht nur beruflich ein Muss, sondern diente vor allem auch für das fachliche Netzwerken. 98 Prozent aller Messebesucher würden die Messe im beruflichen Umfeld weiterempfehlen. „Die EPF ist eine wichtige Kommunikationsplattform für den Fußbodenbau und wir sind sehr froh, dass wir Ausstellern und Besuchern mit dieser Messe so viel kompakte, kompetente und aktuelle Informationen aus erster Hand bieten können“, sagt Gabriela Gottwald. Denn genau das unterscheidet die EPF von den großen internationalen Messen. Feuchtwangen will Handwerker und Industrie zusammenführen und den Austausch weiter intensivieren, ein Anspruch, der auch in diesem Jahr wieder eingelöst wird.