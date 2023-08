Enia jetzt auch in den Niederlanden

Nach dem zügigen Aufbau eigener Vertriebsorganisationen in der DACH-Region sind LVT-Beläge von Enia ab Sommer 2023 auch in den Niederlanden erhältlich.

Im Spätherbst launcht die Kollektion "Strix" mit besonders matter "Matrix"-Oberfläche. - © Enia Flooring Swiss

Die Distribution des gesamten Designbelagsportfolios mit über 150 Dekoren übernimmt in den Niederlanden der Großhändler "House of Floors". Um die Zusammenarbeit der Schweizer Marke Enia und des niederländischen Belagsgroßhändlers zu zelebrieren, lancieren die Geschäftspartner im Spätherbst die Kollektion "Strix", welche besonders matte Oberflächen fokussieren soll.

Enia, ein Spezialist für Designbeläge ist bereits in der Schweiz und in Deutschland erfolgreich, die Produkte werden in der Schweiz entwickelt: "Das breit aufgestellte Sortiment birgt mit zahlreichen Alleinstellungsmerkmalen ein großes Potential für unseren Markt", sagt Klaas Zetzmann, Geschäftsführer von House of Floors über die neue Marke in seinem Portfolio. Enia Geschäftsführer Ingo Seemayer ergänzt: „House of Floors bringt über 30 Jahre Erfahrung am Markt, gute Branchen- und Fachkenntnisse sowie ein Vertriebsnetzwerk in diese Partnerschaft ein. Wir sind überzeugt, dass holländische Kunden rasch von unseren exklusiven Designbelägen überzeugt sein werden."