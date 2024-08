Enia feiert zehnjähriges Firmenjubiläum

Am 8. Juli 2024 feierte die Enia Vertriebs GmbH ihr zehnjähriges Bestehen als Akteur im Bereich hochwertiger Designbeläge.

Die Geschäftleitung der Enia (v.l.n.r.): Ingo Seemayer (Brandmanager enia und Vertriebsleiter Sharkgroup AG), Michael Lenz (Vertriebsleiter enia vertrieb Deutschland) und Moritz Mühlebach (Geschäftsführer und VRP Sharkgroup AG). - © Enia

Durch die Übernahme und den Relaunch der Marke Enia gelang dem Familienunternehmen ein Einstieg als Hersteller für hochwertige Bodenbeläge in der Schweiz. Nur zwei Jahre später wurde die Expansion nach Deutschland in Angriff genommen, mit der Gründung der Enia Vertriebs GmbH, Stuttgart, als Tochterunternehmen der Enia Flooring International AG. Als eigenständige Vertriebsorganisation und mit eigenem Lager in Süddeutschland legte Vertriebsleiter Michael Lenz los und baute sukzessive ein starkes Außendienstteam auf, das inzwischen sieben Mitarbeiter umfasst.

Internationale Expansion

Seit Januar 2022 sind die Bodenbeläge von Enia auch für österreichische Kunden erhältlich. Vertriebsleiter Alfred Stocker baut mit einer eigenen Vertriebsorganisation schrittweise die Präsenz in Österreich aus. Mittlerweile sind dort zwei Außendienstmitarbeiter tätig, die die Enia-Bodenbeläge im Markt etablieren. Seit Sommer 2023 richtet sich der Blick zudem auf die BENELUX-Region. Mit neuen Vertriebspartnern in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg wird das Designbelagsportfolio mit über 150 Dekoren auch dort verkauft.

Auch in der Schweiz geht Enia neue Wege. Zum 1. Mai 2024 fusionierte die Enia Flooring International AG zusammen mit Directa (ehemals Direct Handling AG) und Profloor AG zur Sharkgroup AG. Diese Fusion ermöglicht es, durch den Bau eines eigenen Bodenkompetenzzentrums in Oberhasli (nähe Flughafen Zürich) den Kunden noch mehr Effizienz, Synergien und vereinfachte Strukturen zu bieten. Die Enia Vertriebs GmbH, Stuttgart, bleibt als eigenständiges Unternehmen erhalten, erfährt jedoch zum zehnjährigen Jubiläum eine organisatorische Anpassung und wird zur 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Sharkgroup AG.