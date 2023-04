Egger übernimmt M+P Umweltdienste

Egger übernimmt das deutsche Recyclingunternehmen M+P Umweltdienste. Damit betreibt die Gruppe einen weiteren Recycling-Standort in Deutschland. Der Kaufvertrag wurde am 31. März 2023 abgeschlossen.

Mit der Übernahme des deutschen Recycling-Unternehmens M+P Umweltdienste verfolgt Egger das eigens erklärte Ziel weiter, den Anteil an recyceltem Holz in Holzwerkstoffen zu erhöhen. - © M+P Umweltdienste GmbH

Die M+P Umweltdienste hat ihren Sitz in Overath nahe Köln. Das Unternehmen belieferte Egger bereits in der Vergangenheit mit wiederverwertbaren Rohstoffen. Bei Egger entstehen aus dem gesammeltem Altholz wieder Holzwerkstoffe. Mit der Übernahme der M+P Umweltdienste verfolgt das Familienunternehmen seine strategischen Ziele, den Anteil von eingesetztem Holz aus Nebenprodukten und Recycling weiter zu erhöhen und die Rohstoffversorgung mit Rückwärtsintegration abzusichern. Der bisherige Eigentümer Florian Michels wird in der Geschäftsführung bleiben und künftig gemeinsam mit den erfahrenen Egger Recycling-Experten Peter Lattrich (Technik/Produktion) und Tobias Neumann (Finanzen/Verwaltung) den Standort verantworten. Die 23 Mitarbeitenden des Unternehmens werden übernommen. Über den Kaufpreis und weitere Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Mit dem Ausbau der Sammelinfrastruktur und Recyclingholz-Aufbereitung will der Holzwerkstoffhersteller seine Rolle im verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Holz bekräftigen. Die Egger Gruppe hat nach eigenen Angaben die Produktion im Stoffkreislauf und die effiziente Nutzung natürlicher Ressourcen als strategische Priorität festgelegt: „Im Sinne der Rückwärtsintegration bauen wir unsere eigenständigen Altholzrecycling-Unternehmungen aus. Wir freuen uns, nun den Standort Overath und damit das Altholz-Potenzial des Großraums Köln/Bonn in unserer Gruppe zu haben", sagt Thomas Leissing, Sprecher der Egger Gruppenleitung. Aktuell stammen laut Hersteller bereits 64 Prozent des im gesamten Produktionsvolumen eingesetzten Holzes aus Pre- und Post-Consumer-Recyclingholz oder Nebenprodukten industrieller Holzbearbeitungsschritte, wie Hackschnitzel oder Sägespänen.