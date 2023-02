Dr. Bayram Aslan verlässt das TFI

Nach fünfeinhalb Jahren an der Spitze verlässt Dr. Bayram Aslan das Institut für Forschung, Prüfung und Zertifizierung von Bauprodukten für den Innenraum in Europa (TFI) in Aachen. Am 1. April 2023 folgt ihm Dr. Jacqueline Lemm sowohl als Institutsleiterin als auch als TFI-Geschäftsführerin.

Dr. Bayram Aslan mit seiner Nachfolgerin Dr. Jacqueline Lemm, die zum 1. April 2023 als Institutsleiterin und TFI-Geschäftsführerin startet. - © TFI

Dr. Bayram Aslan, der eine neue Aufgabe als geschäftsführender Gesellschafter in der europäischen Pharmaindustrie übernimmt, wird seine Nachfolgerin Dr. Jacqueline Lemm in einer dreimonatigen Übergabephase vom 1. April bis 30. Juni 2023 intensiv einarbeiten. „Der vom TFI in den vergangenen Jahren eingeschlagene Weg wird auch unter Jacqueline Lemm zusammen mit dem TFI-Team weiter beschritten und die Philosophie fortgeführt“, versichert Aslan.

Dr. Jacqueline Lemm, promovierte Technik-Soziologin, ist noch bis zum 31. März 2023 als Senior Managerin in ihrer Funktion als Head of Bildung, Wissenschaft, Forschung bei Drees & Sommer SE tätig. Zuvor war sie von Oktober 2016 bis Mai 2021 als Akademische Oberrätin mit den Aufgaben des Lehrstuhl- und Projektmanagements am Lehrstuhl für Technik- und Organisationssoziologie (STO) der RWTH Aachen University beschäftigt. Für die RWTH hält sie bis heute einen Lehrauftrag mit dem Schwerpunkt der Architektur- und Raumsoziologie. Außerdem unterrichtete sie von 2016 bis 2022 zusätzlich in einem Lehrauftrag für die Hochschule Landshut im berufsbegleitenden Masterstudiengang "Werteorientiertes Produktionsmanagement".