17.02.2020

Domotex USA bleibt hinter den Erwartungen

Insgesamt 101 Anbieter aus der Bodenbelagsbranche präsentierten sich vom 5. bis 7. Februar 2020 in Atlanta auf der Domotex USA. Das sind rund 180 Aussteller weniger als zur Premiere 2019.

Zum zweiten Mal fand in Atlanta die Domotex USA statt. - © Deutsche Messe Hannover

Mit lediglich 101 Ausstellern aus 12 Ländern konnte die zweite Auflage der Domotex USA nicht an die erfolgreiche Premiere 2019 anknüpfen. Im vergangenen Jahr präsentierten noch 282 Aussteller auf rund 3.700 Quadratmetern im Georgia World Congress Center in Atlanta ihr Angebot. Das Fazit der Messemacher fällt deshalb kritisch aus. Man werde, so Larry Turner, Präsident und CEO der Hannover Fairs USA (HFUSA), Marktforschung betreiben, um die Messe neu zu gestalten und zu verbessern. Auf dem Prüfstand stünden der Veranstaltungsort sowie der Zeitpunkt. Letzterer wurde, wie der Veranstalter heute bekannt gab, bereits geändert. 2021 findet die Domotex USA vom 1. bis 3. März statt.