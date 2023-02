Domotex stellt Weichen für die Zukunft

Die Domotex will künftig die Ausstellungsbereiche „Carpet & Rugs“ und „Flooring“ in einem Modell mit wechselnden Schwerpunkten zusammenführen. Eine Gesamtschau gibt es nurmehr alle zwei Jahre.

Die Domotex findet künftig mit wechselnden Schwerpunkten statt. - © Deutsche Messe Hannover

Wie die Deutsche Messe Hannover mitteilt, laufen die Vorbereitungen für die Domotex 2024, die vom 11. bis 14. Januar in Hannover stattfindet, bereits auf Hochtouren. Zahlreiche Gespräche mit den Ausstellern und dem Markt hätten gezeigt, dass in den Bereichen „Carpet & Rugs“ und „Flooring“ unterschiedliche Bedürfnisse zum Turnus der Domotex bestehen. Am Standort Hannover werden daher zukünftig beide Welten in einem Modell mit wechselnden Schwerpunkten zusammengeführt:

In den geraden Jahren wird die „Domotex – Home of Flooring“ den gesamten Bereich rund um Hartbodenbeläge und hartbodenbelagsnahe Bereiche sowie Carpets & Rugs umfassend vereinen.

In den ungeraden Jahren präsentiert die „Domotex – Carpets & Rugs“ Aussteller aus dem Angebotsspektrum der handgefertigten Teppiche sowie maschinell hergestellter Teppiche und Teppichböden. Der etablierte Termin im Januar bleibt bestehen.

Neben der zentralen Plattform im Januar in Hannover würden auch weiterhin die Domotex asia/Chinafloor in Shanghai sowie die Domotex Turkey in Gaziantep – vorbehaltlich der weiteren Entwicklung in der Region nach der Erdbebenkatastrophe – das Angebot komplettieren. Die Deutsche Messe AG werde aus den genannten Gründen keine weiteren Shows an anderen Standorten durchführen oder sich daran beteiligen.