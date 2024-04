Domotex Middle East 2024: gelungenes Comeback

Nach drei Messetagen im Dubai World Trade Centre schloss die Domotex Middle East 2024 gestern ihre Tore. Mehr als 100 Aussteller präsentierten ihre Produkte und Innovationen einem internationalen Publikum.

Die Domotex Middle East 2024 in Dubai zog Branchenführer und Interessenten aus der ganzen Welt an. - © Domotex

Die diesjährige Domotex Middle East zeichnete sich laut Veranstalter besonders durch die Vielfalt und Qualität der Aussteller aus. So erregte Heritage Carpet by Ghanbarinia unter anderem große Aufmerksamkeit mit der Präsentation von 45 außergewöhnlichen antiken handgefertigten Teppichen. Ein weiterer Höhepunkt der Ausstellung war die Präsentation von antiken Teppichen in Museumsqualität im Wert von 500 Millionen Dollar. Einige von ihnen stammten aus dem 17. bis 19. Jahrhundert und verliehen der Ausstellung historische Tiefe und kulturelle Bedeutung.

Mehr als 100 Aussteller

Insgesamt präsentierten über 100 Aussteller ein breites Spektrum an Produkten und Designs, die einen Ausblick auf die Zukunft der Bodenbeläge gaben. Die fünf Länder mit der größten Ausstellungsfläche waren der Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Türkei, Ägypten und China.

"Der überwältigende Erfolg der Domotex Middle East 2024 spiegelt den dynamischen und widerstandsfähigen Charakter des globalen Bodenbelagsmarktes wider", sagt Sonia Wedell-Castellano, Global Director der Domotex bei der Deutschen Messe AG. „Das dynamische Handelsumfeld in Dubai hat entscheidend zum Erfolg der diesjährigen Messe beigetragen."