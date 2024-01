Domotex: Hohe Internationalität

Vom 11. bis 14. Januar 2024 präsentierten rund 1.000 Aussteller aus 60 Nationen den gut 18.000 Besuchern aus 140 Ländern ihre Trends und Neuheiten auf der Domotex – Home of Flooring - in Hannover.

Auch in diesem Jahr bestätigte sich wieder einmal die hohe Internationalität der Domotex: 71 % der rund 18.000 Messebesucher kommen aus dem Ausland – davon 65 % aus Europa, 18 % aus Asien, 9 % aus Amerika und 4 % aus dem Nahen und Mittleren Osten sowie alle anderen aus Afrika und Australien. "Die positive Energie und ausgeprägte Internationalität der Show machen die Domotex nicht nur zum globalen Branchentreffpunkt, sondern zum Zuhause der gesamten Teppich- und Bodenwelt", resümiert Sonia Wedell-Castellano, Global Director der Domotex.

Retailers‘ Park war ein voller Erfolg

Im neuen Retailers‘ Park in Halle 19/20 wurden erstmalig Produkte für Wand und Decke präsentiert. "Alle unsere Besucher, vom Händler über Handwerker bis zum Architekten, müssen den Raum in ihrem Arbeitsalltag ganzheitlich denken. Die Premiere ist schon ein toller Erfolg und beweist, dass das Konzept aufgegangen ist. Gemeinsam mit Decor Union und Mega ist die neue Sonderfläche für das Interior Finish ein echter Mehrwert für Handel und Handwerk geworden", sagt Wedell-Castellano. Sie könne sich vorstellen, das Portfolio der Messe in der Zukunft um weitere Produkte für eine ganzheitliche Raumgestaltung zu erweitern – denn bereits jeder dritte Teilnehmer habe konkretes Interesse am neuen Angebot, wie die Umfrage unter den diesjährigen Besuchern zeigte.

Vielfältiges Rahmenprogramm auf der Domotex

Die diesjährige Domotex bot inspirative Sonderschauen, ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Konferenzen, Live-Präsentationen und Preisverleihungen sowie zahlreiche Gelegenheiten zum Netzwerken. Im Mittelpunkt der Messe standen erneut Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Das Leitthema „Floored by Nature“ konnten Besucher insbesondere auf der Sonderfläche The Green Collection in Halle 23 erleben. Im zweiten Jahr boten sich wieder Inszenierungen umweltbewusster und umweltschonender Produkte, eine taktile Präsentation nachhaltiger Materialien durch die Materialbank raumprobe sowie aktuelle Projekte und Lösungen des Deutschen Forschungsinstituts für Bodensysteme (TFI) Aachen. Aber auch im Produktangebot der Aussteller spiegelte sich dieser Trend wider.

Die nächste Domotex findet 16. bis 19. Januar 2025 statt.