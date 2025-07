Domotex: erweitertes Konzept findet Zuspruch

Die Messe Domotex (19. bis 22. Januar 2026) meldet für ihre Ausgabe im kommenden Jahr ein starkes Ausstellerinteresse: Unternehmen wie Kronospan, Weitzer Parkett, Amorim, Unilin, Classen, Saint-Gobain und viele weitere hätten ihre Teilnahme bereits bestätigt.

Mit ihrem erweiterten Konzept positioniert sich die Domotex 2026 als Plattform für ganzheitliche Raumgestaltung. - © Marc Winkel-Blackmore

Mit ihrem erweiterten Konzept positioniert sich die Messe in Hannover als Plattform für ganzheitliche Raumgestaltung; von Bodenbelägen über Wand- und Deckensysteme bis hin zu Akustiklösungen, Farben, Tapeten, Fliesen und Sicht- und Sonnenschutz. „Im Flooring Bereich haben bereits internationale Größen wie Egger, ter Hürne, Swiss Krono, Amorim, Flo.it, Kronospan, Li & Co., Baltic Wood, Forestry Timber, FN Neuhofer, Unilin, Küberit, Välinge, Selit, Classen, Weitzer Parkett, HMTX, Lamett, Project Floors, Gerflor, Barth & Co., Das Teppichwerk, und Republic Floor ihre Teilnahme bestätigt. Chemische Baustoffe und Klebstoffe werden durch Unternehmen wie Saint-Gobain, Bostik und Lanxess abgebildet“, berichtet die Deutsche Messe AG.

Auch neue Themenbereiche wie Farben, Lacke, Tapeten und innenliegender Sonnenschutz würden auf starke Resonanz stoßen. Mit dem neuen Architects Space und dem Trendthema Akustik richtet sich die Domotex nun noch gezielter an Architekten und Planer. Ein inhaltlicher Schwerpunkt liegt hier auf dem Thema Raumakustik.