14.04.2021

"Domotex Digital Days" finden doch nicht statt

Die ursprünglich als Ersatz für eine Domotex-Präsenz/Hybridmesse für Mai anberaumten "Domotex Digital Days 2021" werden mangels Nachfrage nach dem digitalen Messeformat abgesagt.

Wie die Deutsche Messe auf Nachfrage von bwd heute mitteilt, habe man sich entschieden, die als alternative, digitale Handelsplattform geplanten "Domotex Digital Days" abzusagen. Sei zu Anfang der konzeptionellen Phase der Zuspruch seitens der Ausstellerschaft und das Bekenntnis zu einer Digitalveranstaltung der DOMOTEX 2021 noch groß gewesen, so zeige sich wenige Wochen vor Veranstaltungsdatum eine gewisse digitale Müdigkeit in der Branche, aber auch der Wunsch nach persönlichen Treffen. Der Bedarf an digitalen Veranstaltungen in der Branche ist nach Einschätzung der Messemacher inzwischen gedeckt. Darüber hinaus würden die Aussteller trotz oder gerade wegen der Pandemie eine gute Auftragslage verzeichnen.

Der Anspruch der DOMOTEX, mit der neuen Digitalveranstaltung einen repräsentativen Marktüberblick über alle Produktkategorien der Bodenbelagsbranche sowie eine qualitativ hochwertige Veranstaltung mit Business-Dating und Networking-Möglichkeiten anzubieten, könne somit nicht erfüllt werden.



Die nächste DOMOTEX findet vom 13. bis 16. Januar 2022 als hybride Veranstaltung auf dem Messegelände in Hannover statt.