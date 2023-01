Domotex 2023 startet

Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause öffnet die Domotex heute wieder ihre Türen. Mehr als 730 Aussteller stellen ihre Produkte für Teppiche und Bodenbeläge vor.

Die Domotex fand pandemiebedingt zuletzt im Jahr 2020 statt. - © Deutsche Messe

Vom 12. bis zum 15. Januar 2023 findet die diesjährige Domotex in Hannover statt. Unter den Ausstellern finden sich Unternehmen wie Tisca, ITKIB, ABC Italia, Battilossi, Ipektchi, Oriental Weavers, Merinos, McThree, Ter Hürne, Windmöller, Amorim, CFL Flooring, Design Parquet, Li & Co, Neuhofer, Selit, I4F und viele mehr. Das Herzstück der Messe, die "Green Collection", soll im Rahmen der Veranstaltung über Nachhaltigkeit in der Teppich- und Bodenbelagsbranche inspirieren und Impulse geben. Interessierte können sich hier über nachhaltige Produkte und Lösungen, sowie den aktuellen Forschungsstand informieren.

Teil der Sonderschau ist außerdem eine kuratierte Materialpräsentation durch den Kooperationspartner "Raumprobe" sowie ein umfangreiches Konferenzprogramm. Zu den Messe-Highlights gehören zudem die neuen "Mood Spaces": Fünf internationale Interior Designer gestalteten Rauminstallationen, die aktuelle Wohntrends präsentieren und das Zusammenspiel von Boden und Raumgestaltung widerspiegeln. In der Ausstellung "Boden Schätze", präsentieren Textilstudierende der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart ihre eigenen Entwürfe. Neben großer technischer Freiheit spielt das Thema Nachhaltigkeit eine wesentliche Rolle. In der Ausstellung sind Schritte vom Entwurf über die Musterentwicklung bis zu fertigen Teppichen zu sehen. Darüber werden im Rahmen der Domotex 2023 gleich mehrere Preise verliehen, darunter die Carpet Design Awards.