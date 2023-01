Döllken Profiles hat neue Geschäftsführung

Seit 15. Januar 2023 leitet Martina Baden die Geschäfte der Döllken Profiles GmbH sowie die Business Unit „Profiles“ der Surteco SE und löst damit die bisherige Doppelspitze, bestehend aus Hartwig Schwab und Wolfgang Breuning, ab.

Martina Baden leitet seit 15. Januar 2023 die Döllken Profiles GmbH sowie die neue Business Unit „Profiles“ der Surteco SE. - © Döllken Profiles GmbH

In den letzten beiden Jahren hat die Surteco Group intensiv an der Neuausrichtung der Strategie des Gesamtkonzerns gearbeitet. Zur erfolgreichen Umsetzung dieser Strategie ist zum 1.1.2023 eine neue Organisation in Kraft getreten, in der die Geschäfte der Döllken Profiles GmbH und der Tochterunternehmen zukünftig in der Business Unit „Profiles“ vereint werden.

„Wir freuen uns sehr, mit der neuen Organisation auf Surteco-Ebene sowie dem Eintreten von Martina Baden als Geschäftsführerin der Döllken Profiles GmbH einen wichtigen Struktur- und Generationswechsel zu vollziehen und das Unternehmen zukunftsorientiert aufzustellen. Zudem danken wir Hartwig Schwab und Wolfgang Breuning für die herausragende Leistung in den letzten Jahren“, sagt Wolfgang Moyses, CEO Surteco Group. Hartwig Schwab wechselt innerhalb des Mutterkonzerns, der Surteco SE, in eine neue, verantwortungsvolle Position.

Martina Baden blickt auf mehr als elf Jahre Erfahrung in der Transformation und der strategischen Neuausrichtung im Anlagenbau und Automobilbereich des Thyssen-Krupp-Konzerns zurück. Mit ihrer performanceorientierten Herangehensweise und ihrem strategischen Blickwinkel verfügt die passionierte Seglerin über umfassende Erfahrungen.