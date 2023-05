Am 24. und 25. Mai 2023 empfing der Fachhandelsring seine Mitglieder und Partner zu einer Netzwerkveranstaltung in Bad Dürkheim. Über 200 Unternehmen kamen für die geplanten Arbeitskreise und die FHR-Messe zusammen.

Die FHR-Messe 2023 fand in der Salierhalle/Mercure Hotel in Bad Dürkheim statt. - © bwd

"Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit Kollegen aus der Branche auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und gemeinsam über Herausforderungen und Trends zu diskutieren", heißt es im Willkommensbrief vom Fachhandelsring an die Besucher der FHR-Messe 2023.

Den Auftakt gaben die Arbeitskreise am Mittwoch, den 24. Mai ab 13 Uhr. Vorgestellt wurden Produktneuheiten und FHR-Konzepte zu den Trendthemen "Herausforderunng stationärer Handel und digitales Geschäftsmodell", "Fußboden Objekt heute & morgen" sowie "Frauenpower im Handwerk". Im Rahmen der Abendveranstaltung auf dem Weingut Zumstein, verabschiedeten sich der FHR, seine Partner und Mitglieder nach 47 Jahren von FHR-Gründer Kurt Reichelt. Reichelt, der dem FHR sowie den beiden Geschäftsführerinnen Sabine Wiegand und Ann-Kathrin Schmidt aktuell noch beratend zur Seite steht, wolle sich zum Ende des Jahres weiter aus dem Geschehen der Einkaufs- und Vermarktungsgemeinschaft zurückziehen. Er bleibt dem Verbund als Gesellschafter weiterhin erhalten.

Am Donnerstag, den 25. Mai präsentierten 69 Lieferanten aus den Produktbereichen Boden, Fenster und Wand ihre Neuheiten und Trends auf der FHR-Messe in der Salierhalle des Mercure Hotels in Bad Dürkheim. "Das Wichtigste ist, dass unsere Gäste nachdenklich nach Hause gehen, was kommende Trends und Herausforderungen betrifft", sagt FHR-Geschäftsführerin Sabine Wiegand. "Nur gemeinsam sind wir stark und können wir uns den kommenden Veränderungen und immer komplexeren Sachverhalten dieser Zeit stellen."