Deutscher Estrichpreis 2023: Jetzt bewerben!

Der Bundesverband Estrich und Belag e.V. verleiht in diesem Jahr wieder den mit 1.500 Euro dotierten Deutschen Estrichpreis 2023. Bewerben können sich alle Estrichleger, die einen in Deutschland registrierten Fachbetrieb führen.

Gesucht wird eine besondere Leistung im Bereich Estrich mit den Kriterien „Problemstellung und innovativer Lösungsansatz“, „Präsentation gegenüber dem Auftraggeber“, „Umsetzung des Projektes“. Für die Teilnahme muss der Bewerber Informationen zum Unternehmen und zur Estrichleistung zusammenstellen und bis 27.April 2023 einreichen.

Die Bewerbung muss folgende Angaben enthalten: Unternehmensbezeichnung, Ansprechpartner im Unternehmen, Gründungjahr, Leistungsangebot.

Die Estrichleistung muss mit folgenden Inhalten dargestellt werden: Adresse des Objektes, Problemstellung samt innovativem Lösungsansatz, Präsentation gegenüber dem Auftraggeber, Umsetzung am Objekt. Zur Dokumentation können Zeichnungen, Fotografien, Leistungsbeschreibungen etc. herangezogen werden.



Bewerber senden die Unterlagen in gedruckter und in elektronischer Form (z.B. als PDF) an:

IBF Institut für Baustoffprüfung und Fußbodenforschung z.H. Frau Lankes. Industriestraße 19, 53842 Troisdorf. E-Mail: info@ibf-troisdorf.de

Einsendeschluss ist der 27.April 2023.

Der Sieger erhält 1.500 Euro zur Ausrichtung einer Betriebsfeier bzw. optional ein Marketingpaket und darf das Logo „Deutscher Estrichpreis 2023“ für die Firmenkorrespondenz verwenden. Der Preis wird am 23.Juni 2023 auf der EPF 2023 in Feuchtwangen verliehen und ist ein Stiftungspreis der WeGo Systembaustoffe GmbH.