Decora wird Mitglied im MMFA

Der MMFA, der Verband der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge e. V., begrüßt die Decora S.A. (Marke Ewifoam) als neues ordentliches Mitglied in seinen Reihen.

Decora S.A. ist ein in Polen ansässiges, internationales Unternehmen, das unter den Marken Arbiton, Ewifoam und Afirmax Klick-Vinylböden, Unterböden, Sockelleisten und Bodenprofile anbietet. Mit Produkten, die in zwei verschiedenen europäischen Werken hergestellt werden, produziert das Unternehmen eine innovative Kategorie an Bodenbelägen, SPC – ein Vinylboden mit Mineralkern, der eine hohe Dichte aufweist. Darüber hinaus fertigt Decora Unterböden mittels drei verschiedener Technologien: PUM, XPS und PEHD mit Aquastop.

Die Decora-Marke Ewifoam E. Wicklein GmbH war seit 2014 ein außerordentliches Mitglied des Verbands. Die Mitgliedschaft hält nun Decora inne. Mit diesem Neuzugang verfügt der MMFA über 29 ordentliche Mitglieder (Hersteller von MMF-Bodenbelägen oder ihre europäischen Vertretungen), 30 außerordentliche Mitglieder (Zulieferunternehmen) und drei fördernde Mitglieder (wissenschaftliche Institute).