Debolon heißt jetzt Altro Deutschland

Seit dem 1.1.2023 ist Debolon Dessauer Bodenbeläge in Altro Deutschland GmbH & Co. KG umfirmiert. Mit diesem Schritt sei die Umstrukturierung des Unternehmens abgeschlossen.

Die englische Firma Altro, Anbieter von Bodenbelägen und Wandsystemen, hat den Bodenbelagshersteller Debolon ab 2015 erst teilweise und dann Ende 2018 vollständig übernommen. Seither erfolgte am Standort Dessau eine schrittweise Umstrukturierung: Neben den bestehenden Mitarbeitern wurden weitere eingestellt, der Bodenbelag "Cantata" entwickelt sowie der Digitaldruck eingeführt und der Maschinenpark erweitert. Eine neue Lagerhalle ist in Planung. Die Gruppe und ihre Vertriebsstruktur ermögliche dem Standort Dessau, seine Produkte weltweit zu verkaufen: „Als Konsequenz folgte die Namensänderung“, so Olaf Dany, Geschäftsführer Altro Deutschland GmbH. „Für unsere Kunden ändert sich nichts. Die Ansprechpartner bleiben bestehen, lediglich der Name ändert sich, um das Unternehmen in die Altro-Gruppe zu integrieren.“ Zusätzlich plane das Unternehmen künftig verstärkt mit Großhändlern und Architekten zu kooperieren. Die Geschichte des übernommenen Familienunternehmens Debolon reichte bis ins Jahr 1929 zurück.