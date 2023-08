Classen-Gruppe mit neuer Vertriebsstruktur

Das Familienunternehmen Classen präsentiert eine neue Vertriebsstruktur. Mit der Veränderung wolle die Gruppe den Vertrieb stärken und eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit fördern.

"Unser Ziel ist es, eine Unternehmenskultur zu schaffen, die auf Zusammenarbeit und kreativem Austausch basiert", sagt Dr. Hans-Jürgen Hannig, Gründer und CEO des Familienunternehmens. "Durch die Implementierung unserer neuen Vertriebsstruktur ist die Classen-Gruppe gut gerüstet, um den Herausforderungen des Marktes zu begegnen und Lösungen zu gestalten, die uns für die Zukunft positionieren.“ Eine der Neuerungen besteht darin, dass Mathias Gorecki in die Geschäftsführung des Konzerns berufen wurde. Mit über 30 Jahren Erfahrung als integraler Bestandteil wird Gorecki nun eine maßgebliche Rolle auf Konzernebene einnehmen und gemeinsam mit Céline Quervel die Vertriebsstrategie des Unternehmens vorantreiben. Céline Quervel leitet weiterhin das Corporate Marketing und verantwortet nun zusätzlich den Gesamtvertrieb auf Familienebene. In dieser Funktion wurde Quervel in die Geschäftsführung aller Vertriebsgesellschaften berufen.

Moritz Menier wird die Verantwortung für den strategisch wichtigen Markt Nord- und Südamerika übernehmen. In dieser Funktion wird er auch neue Investitionsvorhaben in den USA vorantreiben. Als erste Maßnahme unter seiner Führung wurde die Gründung der Gesellschaft Classen Americas Inc. umgesetzt, in welcher Menier als CEO agiert. David Hussey übernimmt die Leitung wichtiger Export-Märkte, wie zum Beispiel die Märkte Westeuropa, Skandinavien und den Mittlerer Osten. Mit seiner umfangreichen Erfahrung im Bereich des Laminatbodens bringt er wertvolles Fachwissen und eine langjährige Markterfahrung in seine neue Rolle ein.

Das neue Vertriebsteam lege einen besonderen Fokus auf einen engen Austausch mit allen Abteilungen des Unternehmens. Dabei würden abteilungsübergreifende Teams gezielt eingesetzt, um Produktneuheiten erfolgreich einzuführen. Classen investiert zudem, um neue Technologien und digitale Lösungen zu nutzen, die die Zusammenarbeit effizienter gestalten und die Kundeninteraktion weiter verbessern. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz positioniere sich die Gruppe optimal, um ihre Position in der Branche weiter zu stärken und Kunden weltweit bestmöglich zu dienen.