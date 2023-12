Cemex Deutschland schließt Übernahme von Kiesel ab

Die Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG mit Sitz in Esslingen bei Stuttgart gehört seit dem erfolgreichen Closing der Transaktion am 31. Oktober 2023 zur Cemex Deutschland und damit zum weltweit aktiven Baustoffunternehmen Cemex. Die Marke Kiesel soll erhalten bleiben.

Am 13. und 14. November 2023 kamen Mitglieder des Cemex-Managements nach Esslingen und begrüßten die neuen Kolleginnen und Kollegen von Kiesel im Unternehmen. - © Kiesel

Mit der Geschäftsführung der neuen Cemex-Tochter sind Beatrice Kiesel-Luik, Dirk Schulze und Dr. Matthias Hirsch betraut. Am 13. und 14. November 2023 kamen Mitglieder des Managements von Cemex zu zwei Willkommenstagen nach Esslingen, um die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen zu begrüßen und den Start des Integrationsprozesseses offiziell bekanntzugeben.

Rüdiger Kuhn, Vorstandsvorsitzender der Cemex Deutschland AG, präsentierte Aktivitäten und Persönlichkeiten aus allen Geschäftsfeldern von Cemex in Deutschland: „Diese Akquisition bedeutet für Cemex zielbewusstes, strategisches Wachstum“, so Rüdiger Kuhn. Dirk Schulze, Director Mortars Europe von Cemex und Geschäftsführer der Kiesel Bauchemie, erläuterte die Grundzüge des anstehenden Integrationsprozesses und betonte: „Mit seinem über Jahrzehnte gewachsenen technologischem Know-how ist Kiesel eine perfekte Ergänzung des Portfolios von Cemex. Zusammen werden wir unseren Kundinnen und Kunden noch mehr innovative Lösungen bieten.“

Beatrice Kiesel-Luik ergänzte: „Wir freuen uns, Teil eines weltweit agierenden Unternehmens zu sein und uns zukünftig gemeinsam weiterzuentwickeln.” Einen besonderen Akzent legte die Geschäftsführerin darauf, dass die Marke Kiesel erhalten bleibe. „Das ist ein wichtiges Signal in den Markt."

Die Kiesel Bauchemie bedient vor allem den deutschen, französischen, polnischen und tschechischen Markt, ist aber auch darüber hinaus international tätig. Das Produktportfolio umfasst Feinmörtel und Spachtelmassen für die Verlegung von Fliesen, Platten und Naturwerkstein. Außerdem entwickelt Kiesel Dispersionsklebstoffe, Grundierungen und weitere Verlegewerkstoffe für die fachgerechte Verklebung von textilen und elastischen Bodenbelägen. Mit einem Angebot an modernen Kleb- und Veredelungsstoffen ist Kiesel auch im Parkettbereich aktiv.