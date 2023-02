bwd knackt 500er-Marke auf Instagram

Seit gut einem Jahr ist bwd auch auf Instagram aktiv. 88 Beiträge und 2.059 Likes später, zählt der Kanal bereits über 500 Follower.

"Einmal berührt, einmal angefasst und meine Leidenschaft für Holz war geweckt", sagt Parkettlegermeister Ericco Krügerke in einem Zitat-Post. "Ich gebe mein Bestes, um meinen Gesellenbrief voller Stolz in Händen halten zu können", steht unter dem Foto von Azubi Nico Neubert. bwd ist seit Februar 2022 auf Instagram aktiv und längst auf der Social Media-Plattform angekommen. Mittlerweile verfolgen über 500 Follower was in der Branche passiert. Aufbereitet in Collagen, Bildergalerien, Info-Posts sowie kleinen Interview-Sequenzen. Gezeigt wird immer, was im aktuellen Magazin ausführlich zu lesen ist. Laut einer bwd Umfrage ist das Format "bwd on tour" besonders beliebt. Fotos geben dabei Einblicke in die Termine der bwd Redakteure vor Ort bei Herstellern, Wettbewerben oder Branchenvertretern.

Im Zeitraum vom 19. Januar bis 15. Februar 2023 geben die Meta-Insights eine Reichweite von 10.984 Profilen an, die einen bwd Beitrag oder eine bwd Story mindestens einmal gesehen haben. Von den 500 Followern sind gut 20 Prozent weiblich. Die Zielgruppe setzt sich aus Nutzern im Alter von 18 bis 65 zusammen, wobei der Großteil zwischen 25 und 45 Jahre alt ist. Der mit Abstand erfolgreichste Post ist die Vorschau auf den aktuellen bwd Podcast mit Parkettlegermeister Werner Leuthe.