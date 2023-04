BVPF Fachgruppe lädt zum Digitalen Praxistag

Die Fachgruppe EDV /Digitalisierung des BVPF richtet am 10. Mai 2023 ein eintägiges, interaktives und kostenfreies Online-Event aus. Die Anmeldung läuft bereits.

Wie erstelle ich ein digitales Aufmaß am Bau? Wie komme ich mit einem Klick vom 2D-Zeichnen zu 3D-Daten? Und wie kann ich meine Baustellendokumentation künftig digital abwickeln? Diesen und anderen Fragen widmet sich der Praxistag "Digitalisieren, automatisieren, optimieren", der Fachgruppe EDV/ Digitalisierung des Bundesverbandes Parkett- und Fußbodentechnik. Ab 10 Uhr starten die spannenden Impulsvorträge, präsentiert von Experten und Partnern digitaler Neuheiten. "Durchgängige digitale Prozesse sind zu einem wesentlichen Erfolgsfaktor im Parkett- und Bodenlegerhandwerk geworden", sagt Stephan Ankert, Fachgruppenleiter der Fachgruppe EDV/ Digitalisierung. "Dabei sind alle Teilbereiche eines Unternehmens in den Blick zu nehmen: von Verkauf und Arbeitsvorbereitung über die Lagerhaltung bis zur Montage."

In mehreren Impulsvorträgen sollen Lösungen vorgestellt werden, welche die Betriebe unterstützen können, ihre Prozesse zu vereinfachen, zu digitalisieren und sich rechtssicherer aufzustellen. Auch Tipps zur Mitarbeiter- und Azubi-Akquise sind Teil des Programms. Ziel der Veranstaltung ist es, den Teilnehmern zu vermitteln, wie sich Arbeiten auf der Baustelle und im Betrieb vereinfachen, optimieren und vernetzen lassen. Der Tag richtet sich an die folgende Zielgruppe: Parkettleger, Bodenleger, Raumausstatter, Innenausbauer, Zulieferer, Lieferanten und Großhändler. "Jeder Teilnehmer kann an diesem Tag ganz einfach im Büro seinen Schreibkram erledigen und sich gezielt bei den Vorträgen einwählen, die ihn interessieren", sagt Ankert. Anmeldungen sind ab sofort hier möglich. Die Teilnahme ist kostenfrei.