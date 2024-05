Bremat übernimmt GB Machines

Bremat, niederländischer Spezialist für vollautomatische Mörtelanlagen, übernimmt den deutschen Estrichmaschinenbauer GB Machines.

Die künftige Geschäftsführung von GB Machines von links: Bart Nijhoff, Sandra Peeters und Ralf Hannibal. - © Bremat

Die Gesellschafter der BREMAT-Organisation und der Gesellschafter des deutschen Estrichmaschinenherstellers GB Machines GmbH & Co. KG. haben eine Einigung über die Übernahme von GB erzielt. GB Machines wurde 2012 gegründet und verfügt über einen treuen und interessanten Kundenstamm und konzentriert sich auf die Entwicklung und Produktion von traditionellen Zementestrichmaschinen und Fließestrichmaschinen.

Mit dieser Akquisition setzt das Familienunternehmen BREMAT Holland BV seine Wachstumsstrategie im Zweitheimatmarkt Deutschland sowie in anderen Ländern weiter um. Nach Abschluss der Transaktion soll GB Machines GmbH & Co. KG als eigenständiges Unternehmen in die BREMAT-Organisation eingegliedert werden.

Bart Nijhoff, kaufmännischer Leiter von BREMAT: „Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit mit GB Machines am Vorabend des Beginns unserer neuen gemeinsamen Zukunft. Wir teilen eine ähnliche Vorstellung von langfristig ausgerichteten Dienstleistungen mit kompetenten Experten und vorzugsweise mit persönlichem Kontakt. Nach der Integration können Kunden weiterhin auf ihre vertrauten Ansprechpartner zählen, unterstützt durch das Wissen und die Erfahrung des BREMAT-Teams. Wir heißen die Kollegen von GB Machines sowie deren Lieferanten und Kunden herzlich willkommen in der BREMAT-Organisation.“

Stefan Brinkmann, alleiniger Gesellschafter der GB Machines GmbH & Co. KG.: „GB Machines hat sich seit seiner Gründung zu einem führenden Hersteller in der europäischen Estrichmaschinenindustrie entwickelt. Um unseren Mitarbeitern und Kunden in einer immer komplexer werdenden Welt weiterhin die beste Betreuung und Kontinuität bieten zu können, habe ich mich auf die Suche nach einem starken Partner mit ethischen Standards und Werten gemacht. Ich freue mich, diesen Partner in der BREMAT-Organisation gefunden zu haben. Die Mitarbeiter von GB Machines können sich darauf freuen, die Kunden in der neuen Form noch besser bedienen zu können. Im Rahmen dieser neuen Allianz können sie die Produktions-, Service- und Vertriebsaktivitäten auf ein höheres Niveau bringen und zu einer noch stärkeren Position in Deutschland und anderen Ländern weiterentwickeln.

Mit Ralf Hannibal bleibt weiterhin ein jahrzehntelanger Experte in der Estrichbranche in der Geschäftsführung von GB Machines und setz die Kontinuität fort. Neben ihm werden Bart Nijhoff und Sandra Peeters als Geschäftsführer das Team verstärken. Bart Nijhoff ist für die BREMAT Gruppe seit 2004 tätig und bringt vor allem über 20 Jahre fundierte Erfahrung im Vertrieb und Service von Estrichmaschinen mit. Sandra Peeters bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung als Managerin verschiedener Unternehmen der BREMAT-Gruppe mit.

Die Transaktion unterliegt den üblichen Verwaltungsmaßnahmen und Prüfungen und wird voraussichtlich innerhalb weniger Wochen abgeschlossen sein. Nach Abschluss der Übernahme soll GB Machines GmbH & Co. KG. schnellstmöglich als eigenständiges Unternehmen in die BREMAT-Organisation integriert werden.