28.01.2021

Bostik: Wachstumskurs durch mehr Berater

Die Bostik GmbH setzt auch 2021 den Wachstumskurs fort und investiert weiter in die persönliche Beratung und Betreuung der Kunden. Zum Anfang des Jahres wurden zwei neue Key Account Manager eingestellt.

Bostik hat zwei neue Key Acount Manager: Tobias Kremer (links) für den Bereich Dichtstoffe, Maurice-Pascal Rauser für den Fliesenbereich. - © Bostik GmbH

Tobias Kremer (33) bereichert das Unternehmen als neuer Key Account Manager für den Bereich Dichtstoffe. Er schloss 2013 seinen Master im Ingenieurwesen ab und verfügt über mehrjährige Erfahrung im Bereich Industrieklebstoffe sowie im Vertrieb von Silikondichtstoffen.



Am 1. Februar 2021 tritt Maurice-Pascal Rauser (32) als Key Account Manager für den Bereich Fliese in das Unternehmen ein. Rauser begann seinen beruflichen Werdegang im Groß- und Außenhandel und besitzt fundierte Branchenkenntnisse in der Bauchemie und in der Fliesenindustrie.

Mit den neuen Key Account Managern möchte das Unternehmen die Segmentkunden ausbauen und weiteres Wachstum generieren.