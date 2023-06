Bodenlegertage in Schladming: Ein voller Erfolg

80 Teilnehmer und damit so viele wie noch nie kamen am 12. und 13. März 2023 zu den Bodenlegertagen nach Schladming. bwd-Österreich-Redakteur Thomas Mayrhofer war vor Ort, hier sein Fazit.

Die Bodenlegertage 2023 in Schladming verzeichneten mit 80 Teilnehmern einen neuen Besucherrekord. - © Mayrhofer

Die Bodenlegertage in Schladming waren nicht nur dank des vielschichtigen und sehr interessanten Themenspektrums mit handverlesenen Referenten ein voller Erfolg. Es war nach der Bau-Messe in München einmal mehr deutlich zu spüren, dass der Mensch den persönlichen Austausch braucht und will.

Neben Vorträgen aus der Bodenlegerpraxis erhielten die Teilnehmer einen Einblick über die Hintergründe zur Entwicklung des Parkettmarktes. Die stimmungsvolle bwd-Party am Freitagabend war eine ideale Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch und das Wiedersehen unter Kollegen zu feiern.

Den ausführlichen Bericht über die erfolgreichen Bodenlegertage in Schladming lesen Sie in der August-Ausgabe von boden wand decke.