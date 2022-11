BLW Ehingen: Deutschlands Beste gekürt

Der Bundesleistungswettbewerb der Boden- und Parkettleger fand in diesem Jahr wieder an der Gewerblichen Schule in Ehingen statt. Neben Baden-Württemberg ist zum ersten Mal auch das Land Sachsen unter den Gewinnern.

Die Teilnehmer des Bundesleistungswettbewerbs in Ehingen 2022. Die Gewinner halten den Pokal aus dunklem Holz in Händen: Franz Dybek ist Deutschlands bester Parkettleger (links). Noel-Eric Gierich ist Deutschlands bester Bodenleger (rechts). - © bwd

Am vergangenen Freitag fand der Bundesleistungswettbewerb an der GBS Ehingen, Baden-Württemberg statt. Fünf Bodenleger und fünf Parkettleger traten jeweils gegeneinander an, um die Besten ihres Handwerks zu küren. Der Wettbewerb fand in den Zimmereiwerkstätten der Schule statt. Unter Zeitdruck und den Augen vieler Besucher, fertigten die jungen Talente in insgesamt sechs Stunden gleich zwei Musterplatten an. Im Nebenraum konnten zeitgleich zum Wettbewerb die Gesellenstücke der Teilnehmer bewundert werden. Auch in diesem Jahr wurden zwei der Prüfungsstücke mit dem Designpreis ausgezeichnet.

Tobias Michalak, Vorsitzender der BVPF-Bundesfachgruppe Aus- und Weiterbildung, verlieh am Abend die Preise: Franz Dybek aus Dippoldiswalde ist Deutschlands bester Parkettleger. Eine Premiere für das Land Sachsen. Unter den Bodenlegern holte Noel-Eric Gierich aus Wolpertswende den ersten Preis. Mit seinem Gesellenstück gewann er zudem den Designpreis der Bodenleger. Der Designpreis für das beste Gesellenstück im Bereich Parkett holte der bayerische Teilnehmer Louis Reinfurth aus Kothen nach Hause.