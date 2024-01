Berger-Seidle trauert um Thomas M. Adam

Am 4. Januar 2024 starb Thomas M. Adam, geschäftsführender Gesellschafter von Berger-Seidle, im Alter von 71 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit.

Als herausragende Unternehmerpersönlichkeit gestaltete Thomas M. Adam die Entwicklung von Berger-Seidle maßgeblich über fünf Jahrzehnte mit. Dank seiner Weitsicht, seiner Investitionsfreude und seiner wertebasierten Unternehmensethik sowie seines unermüdlichen Handelns entwickelte sich das Unternehmen zu einem erfolgreichen Spezialisten in Verklebung, Versiegelung und Pflege von Parkett- und Bodenbelägen.

Von 1974 bis 2024 prägte Thomas M. Adam das Unternehmen als dritte Unternehmergeneration wegweisend, zunächst bis 1983 gemeinsam mit seinem Vater Franz Adam, seit 2001 mit seinem Sohn Markus M. Adam, der heutigen vierten Unternehmergeneration. Thomas M. Adam stellte sein gesamtes Berufsleben mit leidenschaftlichem Einsatz in den Dienst der Firma und der Parkett- und Lackbranche. Er war menschlich wie fachlich gleichermaßen Ankerpunkt wie Vorbild.

Vielfältiges ehrenamtliches Engagement

Neben seinen beruflichen Aufgaben engagierte sich Thomas M. Adam ehrenamtlich in vielfältiger Art gesellschafts- und wirtschaftspolitisch wie auch sozial, unter anderem bei den Chemieverbänden Rheinland-Pfalz, der IHK, der Chemisch-Technischen Arbeitsgemeinschaft CTA, dem Forum Wissenschaft, Wirtschaft und Politik FWP, in Unternehmerverbänden, in Verwaltungs- und Pfarrgemeinderäten, in energiepolitischen Arbeitskreisen sowie im Lebensschutz. Sein beherzter Einsatz für Werte, Vernunft und Nachhaltigkeit war hochgeschätzt.