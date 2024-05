Der konsolidierte Gruppenumsatz der Belysse Gruppe (Waregem/Belgien) beträgt für das erste Quartal 70,3 Millionen Euro.

Hinter Belysse stehen in Euopa die Marken ITC, modulyss und arc edition. Bild: © Belysse

Der Bodenbelagshersteller liegt damit 8,3 Prozent unter dem Vorjahreswert dieser Periode. Hinter Belysse stehen die Marken ITC, modulyss und arc edition in Europa sowie Bentley in den USA. Die Gruppe beschäftigt rund 1.300 Mitarbeiter und produziert in Europa und den USA.