15.04.2021

Beaulieu Flooring Solutions: Mehr Innovation, mehr Investition

Beaulieu Flooring Solutions, eine Geschäftseinheit der Beaulieu International Group (B.I.G.), setzt nach einem robusten Umsatzergebnis in 2020 für das Jahr 2021 verstärkt auf Innovationen und beschleunigte Investitionen.

Wim Coppens, Vizepräsident von Beaulieu Flooring Solutions. - © Beaulieu International Group

Wim Coppens, seit Januar 2020 Vizepräsident von Beaulieu Flooring Solutions, hat viel vor: Für 2021 sind sowohl neue Produkte als auch Investitionen geplant. Teil der Wachstumsstrategie des belgischen Unternehmens ist es, die Fertigungskapazitäten zu erweitern und den Wandel der Bodenbelagsindustrie hin zu nachhaltigeren elastischen und Hartbodenlösungen voranzutreiben.

In den vergangenen fünf Jahren hat B.I.G. in die Erweiterung seiner Fertigungskapazitäten investiert und verfügt im Werk Wielsbeke (Belgien) unter anderem über eine hochmoderne Anlage für Vinyldesignfliesen sowie eine zweite Produktionslinie für Vinylrollenware in Kameschkowo (Russland) und eine zusätzliche Digitaldruckanlage in Žalec (Slowenien).

Mit der Fokussierung auf fortschrittlichen Digitaldruck im Segment der harten und elastischen Bodenbeläge will Beaulieu Flooring Solutions Designmöglichkeiten schaffen, mit denen man rasch und flexibel auf Verbrauchertrends und Lifestyle-Prioritäten reagieren kann. Die Forschung und Entwicklung im Bereich funktionaler und nachhaltiger Bodenbelagsoptionen wurde gesteigert. Als Musterbeispiel für die Entschlossenheit, seine Bodenbeläge aus dem Deponieaufkommen herauszuhalten, sieht das Unternehmen "Rewind"-Teppichboden – aus 100 % latexfreiem Polyolefin und voll recycelbar. Um die Produktentwicklung in Richtung hin zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft zu konzentrieren, arbeiten internationale Teams zusammen.