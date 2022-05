24.05.2022

Bayerische BauAkademie: Estrichleger-Meistertreffen 2022

Am 29. und 30. Juni 2022 lädt die Bayerische BauAkademie alle Estrichlegermeister/innen, die ihre Vorbereitung auf die Meisterprüfung zum Estrichleger in Feuchtwangen durchlaufen haben, zum gemeinsamen Treffen an ihre alte Meisterschule ein.

Am 29. und 30. Juni 2022 lädt die Bayerische BauAkademie alle Estrichlegermeister/innen nach Feuchtwangen ein. - © Bayerische BauAkademie

Eingeladen sind neben den ehemaligen Meisterschülerinnen und -schülern auch die Dozenten des Fachbereichs Estrichs, Prüfungsausschussmitglieder und Mitglieder des Bundes- und Landesverbandes Estrich und Belag. An den beiden Tagen dreht sich an der Bayerischen BauAkademie alles um ein gemeinsames Wiedersehen, viel Austausch alter Erinnerungen, neue Erfahrungen und spannende Fachgespräche in und aus der Branche.

Das Programm zur Veranstaltung ermöglicht neben Vorträgen zu aktuellen Fachthemen auch die Möglichkeit zum Besuch der Sponsoren-Ausstellung. Der gemeinsame gemütliche Abend im Biergarten mit einem leckeren Grillbüfett, kühlen Getränken und leichter Musik lädt zum Netzwerken ein. Am zweiten Tag runden ein gemeinsames Frühstück und ein weiterer Fachvortrag die Veranstaltung ab.

Bisher unterstützen zwölf Sponsoren das Veranstaltungsprogramm und stellen auf Ständen ihre Neuheiten, Produkte und Techniken vor: die ALUJET GmbH, die ARDEX GmbH, die Crak Blocker GmbH, die Dustcontrol GmbH, die Holzmann Medien GmbH & Co. KG mit den Zeitschriften EstrichTechnik und bwd, die IMPACTS GmbH, die Knauf Gips KG, die MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Chemische Fabriken, die Schlüter-Systems KG, die Sopro Bauchemie GmbH, die UZIN UTZ AG und die VELOSIT GmbH. Dank der Unterstützung der Sponsoren ist die Veranstaltung für die Meister kostenfrei, sie zahlen lediglich ihre Anreise und die Übernachtungskosten.

