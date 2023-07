Bayerische BauAkademie bilanziert eine erfolgreiche EPF

Zum zwölften Mal traf sich vom 22. bis 24. Juni 2023 in Feuchtwangen das bodenlegende Handwerk um zu erleben, was in den Bereichen Estrich, Parkett und Fliese aktueller Stand der Technik ist.

EPF2023 – Messeeröffnung - v.l.n.r.: Wolfgang Schubert-Raab, Präsident des Landesverbands Bayerischer Bauinnungen, Michael Schlag – Vorstand der Bundesfachgruppe Estrich und Belag im ZDB, Daniel Rendler Vorsitzender des BEB, Franz-Xaver Peteranderl, Präsident des Bayerischen Handwerkstags, Gabriela Gottwald, Geschäftsführerin der Bayerischen BauAkademie, Patrick Ruh, 1. Bürgermeister der Stadt Feuchtwangen und Johannes Kaetzler, Intendant der Feuchtwanger Kreuzgangspiele. - © Bayerische BauAkademie

Rund 150 Aussteller – darunter auch viele Erstaussteller – präsentierten rund 4.400 Fachbesuchern auf dem ca. 10.000 m² großen Messeareal der Bayerischen BauAkademie in Feuchtwangen Maschinen, Zuschlagstoffe, Produkte, Zubehör und Dienstleistungen rund um Estrich, -verlegung, Bodenbeläge, -bearbeitung und Werkzeuge. Fachvorträge und zwei Abendveranstaltungen sowie die Verleihung des Deutschen Estrichpreises rundeten das Messeangebot ab und machten die Fachmesse wieder für zahlreiche Fachbesucher attraktiv.

Knapp die Hälfte der Besucher kamen zum ersten Mal zur EPF

Die Zahlen zu Besucherdaten zeigen ein durchweg positives Bild. Nach sechs Jahren Pause präsentierte sich die Messe EstrichParkettFliese (EPF) deutlich verjüngt. Unter den Fachbesuchern fanden sich neben vielen ehemaligen Meisterschülern der Bayerischen BauAkademie aus den Bereichen Estrich und Fliese zahlreiche junge Betriebsnachfolger zu einem Messebesuch in Feuchtwangen ein. Dass sich in der Branche in den vergangenen Jahren viel bewegt hat, spiegelt die starke Zahl der Erstbesucher auf der EPF 2023: rund 43 % der Besucher waren Erstbesucher. Insgesamt waren, wie bei der letzten Messe, Kaufentscheider, Geschäftsführer, selbstständige Unternehmer, Vorstände und Bereichsleiter mit rund 81 % die am stärksten vertretene Besuchergruppe.

Hohe Qualität der Fachbesucher

Eine hohe Präsenz von Entscheidern der Branche zeigt auch das Ergebnis der Ausstellerbefragung: rund 75 % der Aussteller konnten während der Messe nicht nur ihre Produkte vorstellen und Bestandskunden pflegen, sondern auch vielversprechende neue Geschäftsbeziehungen knüpfen. „Gerade die hohe Qualität und die Kompetenzen der Fachbesucher wurde uns von den Ausstellern in den ersten Feedbackrunden als sehr positiv zurückgespielt“, so die Geschäftsführerin der Bayerischen BauAkademie, Gabriela Gottwald. „Auch viele Erstaussteller zeigten sich überrascht über die hohe Zahl an Fachbesuchern und Entscheidern auf der Messe und es liegen uns bereits erste Buchungen für die nächste Estrich Parkett Fliese Messe vor“.

Mit der Messe rundum zufrieden zeigten sich sowohl Aussteller als auch Besucher, die mit 92 % bzw. 97 % eine klare Empfehlung für den Besuch der Messe EstrichParkettFliese aussprechen.