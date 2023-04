Bauwerk Gruppe: Akquisition von Somerset trübt Ergebnis

Der konsolidierte Nettoumsatz der Bauwerk Gruppe erhöhte sich im Berichtsjahr um 15.3% auf CHF 347.8 Mio. (Vorjahr CHF 301.7 Mio.). Im Umsatz berücksichtigt sind CHF 43.3 Mio. der per 1. Mai 2022 akquirierten Somerset Hardwood Flooring. Das Nettoergebnis belief sich auf CHF 7.8 Mio. und lag damit um CHF 8.7 Mio. unter dem Vorjahr (CHF 16.5 Mio.).

Bauwerk Gruppe: Mehr Umsatz, weniger Gewinn. - © Bauwerk Group

Ohne Einbezug der Absätze der Somerset Hardwood Flooring resultierte im Vergleich zum Vorjahr ein Volumen-Rückgang von -12.7% (Vorjahr +13.8%). Das im Umsatz erreichte organische Wachstum sei ausschließlich den in der zweiten Hälfte des Vorjahres sowie im ersten Halbjahr 2022 notwendig gewordenen Anpassungen der Verkaufspreise zuzuordnen. In der regionalen Verteilung konnten die Umsätze in der wichtigen DACH-Region um rund 3.5% gesteigert werden, während Skandinavien um 13.5% zulegte. Im übrigen Europa sanken die Umsätze um rund 9%. Mit Akquisition der Somerset Hardwood Flooring konnte der Anteil des nicht in Europa generierten Umsatzes auf 15% (Vorjahr 6%) erhöht werden.

Preiskorrekturen bei Somerset belasten Profitabilität

Das betriebliche Ergebnis EBITDA der Bauwerk Group betrug CHF 32.2 Mio., gegenüber CHF 35.7 Mio. im Vorjahr. Darin enthalten ist ein negatives betriebliches Ergebnis der Somerset Hardwood Flooring in Höhe von CHF -7.0 Mio. Dieses resultierte hauptsächlich aus den sich in der zweiten Jahreshälfte aufgrund erheblicher Preiskorrekturen auf dem Holz- und Parkettmarkt ergebenden schwachen Bruttomargen. Das Nettoergebnis im Berichtsjahr belief sich auf CHF 7.8 Mio. und lag damit um CHF 8.7 Mio. unter dem Vorjahr (CHF 16.5 Mio.). Die Somerset Hardwood Flooring trug einen Verlust von CHF -8.6 Mio. zum Unternehmensergebnis bei.

Bauwerk Group

Die Bauwerk Group ist ein Zusammenschluss der Firmen Bauwerk Parkett, Boen und Somerset Hardwood Flooring mit Produktionsstandorten in der Schweiz, Litauen, Kroatien und den USA. Mit rund 1‘900 Mitarbeitenden gehört die Gruppe weltweit zu den führenden Unternehmen der Parkettbranche.