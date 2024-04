Bauwerk Group: Investition in Hauptsitz

Die Bauwerk Group in St. Margrethen, Schweiz, hat eine neue Lagerhalle in Holzbauweise in Betrieb genommen.

Patrick Hardy, CEO der Bauwerk Group. Bild: Bauwerk Group

Am Hauptstandort werden jährlich mit 1,8 Millionen Quadratmeter mehr als sechzig Prozent des Bauwerk-Parkettsortiments produziert. Der Hersteller von hochwertigen und nachhaltigen Parkett- und Echtholzböden beschäftigt in St. Margrethen rund 210 Mitarbeiter. „Die Notwendigkeit für den Bau einer neuen Lagerhalle zur Rohmateriallagerung ergab sich aus dem Verkauf des Areals Ost, der den Abriss der bestehenden Lagerhallen und Trocknungskammern zur Folge hatte», erklärt das Unternehmen.

Mit der Fertigstellung der Lagerhalle im April markiere die Bauwerk Group einen wichtigen Schritt zur Modernisierung des Produktionsstandortes Schweiz und bekräftige mit dem Holzbau ihr Bekenntnis zu umweltfreundlichen Baustoffen. „Wir haben hier in St. Margrethen ein riesiges internes Knowhow mit hochspezialisierten und erfahrenen Mitarbeitenden. Diese Kompetenzen und die Leidenschaft der Mitarbeitenden sind es, die unserem Unternehmen bereits in der Vergangenheit Marktvorsprünge verschafft haben und auch zukünftig helfen werden, in der Branche neue Maßstäbe zu setzen und so einer erfolgreichen Zukunft entgegenzublicken“, so Patrick Hardy, CEO der Bauwerk Group.