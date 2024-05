Baumarktbranche: Erste Anzeichen der Entspannung

Die Umsatzentwicklung zum 1. Quartal 2024 lässt einen vorsichtigen Optimismus zu. Das Bausegment wartet allerdings noch auf Wachstumsimpulse.

Die Zeichen stehen nach Einschätzung des BHB – Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten derzeit gut für eine deutliche Besserung des DIY-Umsatzklimas. Mit einem Plus von 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (flächenbereinigt +4,5 Prozent) klettern die Werte nach acht langen Monaten in Folge in Deutschland wieder nach oben. Getragen wird das Umsatzplus allerdings von den Gartensortimenten.

So legten die Umsätze für Artikel des Segments Gartenchemie/Erden/ Saatgut um 43,5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu, dicht gefolgt von den Zuwächsen für Lebendgrün (+39,4%), Deutliche Rückgänge verzeichnen hingen weiterhin die Segmente Fliesen (-15,2%), Möbel (-9,7%) und Bauelemente (-8,2%).

Österreich ähnlich

In Österreich sieht die Lage bei den Sortimenten ähnlich aus. Der stärkste Rückgang war in Österreich bei Baustoffen/ Baumaterial zu verzeichnen (-21,8%), auch für Fliesen gab es spürbare Einbrüche (-15,1%).