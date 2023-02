BAU 2023: Küberit sagt Teilnahme ab

Küberit Profile Systems hat ihre Teilnahme an der BAU im April zurückgezogen. Die Entscheidung teilte Geschäftsführer Udo Ulbrich heute der Messe-Gesellschaft München mit.

Küberit zieht die Teilnahme an der BAU im April zurück. - © Küberit

Die Entscheidung sei, vor dem Hintergrund der allgemeinen Wirtschaftssituation und den Prognosen für die Bau-Branche gefallen. „Aus unserer Sicht ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt, um in den Rhythmus der beiden großen Branchen-Messen Domotex und BAU wieder einzusteigen", so Ulbrich. "Diese Entscheidung bedeutet nicht, dass wir uns vollständig von den beiden Messen abwenden.“ Man wisse, mit welchen Kosten die Messen verbunden und mit welchen Besucherzahlen auf dem Stand zu rechnen sei. „Die Entscheidung ist aufgrund einer klaren Kosten-Nutzen-Analyse gefallen. Die eingesparten Gelder werden wir zum einen in andere, zielgerichtetere Marketing-Maßnahmen investieren und zum anderen dafür verwenden, die Preise für unsere Kunden möglichst lange stabil zu halten.“ Für Ulbrich ist das in Anbetracht der Veränderungen in der Bau-Branche eines der vorrangigen Ziele in diesem Jahr. Dass die Entscheidung erst so spät gefallen ist, liege unter anderem an dem teilweise stockenden Informationsfluss rund um die Messeaktivitäten.

Neues Ausstellungs- und Messe-Konzept

Der Lüdenscheider Profile-Spezialist hat ein neues Ausstellungs- und Messekonzept mit dem Ziel erarbeitet, Kunden und Interessenten zu inspirieren und zu informieren, sowie die Kosten langfristig stabil zu halten. Gleichzeitig möchte der Hersteller flexibler und fokussierter agieren: Anstelle seines bisherigen Messe-Konzepts richtet Küberit einen Messe- und Ausstellungs-Container ein, der ursprünglich auf der BAU das erste Mal zum Einsatz kommen sollte. „Der Container ist fertig geplant und wir werden ihn sicherlich in diesem Jahr zur Präsentation unserer Neuheiten nutzen“, so Lars Maier, Vertriebsleiter Deutschland bei Küberit.