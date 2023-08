Barth & Co: Neuer Gebietsleiter in NRW

Seit 1. August 2023 ist Olaf Wölfel für Barth & Co als Gebietsleiter NRW für die Produkte Faxe, Berg & Berg und Dennebos tätig.

Olaf Wölfel ist seit 1. August für Barth & Co als Gebietsleiter NRW tätig. - © Barth & Co.

Olaf Wölfel war in den letzten 21 Jahren als Gebietsleiter für Boen Parkett tätig. Er sammelte in dieser Position viel Erfahrung in Sachen Parkett und Pflege mit, die er nun als Gebietsleiter NRW bei Barth & Co. einbringen will.