Balta Group nv heißt künftig Belysse

Die Balta Group nv läuft künftig unter dem Firmennamen Belysse Group nv. Der neue Handelsname für das Unternehmen ist Belysse. Die Namensänderung an der Euronext soll Ende Oktober erfolgen.

Die Namensänderung der Balta Group nv folgt auf den Verkauf der Geschäftsbereiche „Rugs“, „Residential Polypropylene“, „Non-Woven“ sowie der Marke „Balta“ an Victoria PLC. Geschlossen wurde der Deal nach eignen Angaben am 4. April 2022. Cyrille Ragoucy, CEO und Vorsitzender des Verwaltungsrats sagt: "Die Umbenennung unseres Unternehmens in Belysse verkörpert die Umwandlung unseres Unternehmens in ein agileres und widerstandsfähigeres Unternehmen."

Die Gruppe wird weiterhin unter dem Namen Balta an der Euronext notiert sein, bis der neue Firmenname von der außerordentlichen Hauptversammlung genehmigt wird. Derzeit ist dies für den 24. Oktober 2022 vorgesehen. Belysse entwirft und produziert textile Bodenbeläge für gewerbliche und private Anwendungen und vertreibt seine Produkte zu 90 Prozent in Nordamerika und Europa. Belysse hat seinen Hauptsitz in Waregem, Belgien und betreibt drei Produktionsstätten in Tielt, Zele (Belgien) und in Los Angeles (USA).