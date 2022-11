Austrian Referenz Grand Prix: Gewinner präsentiert

Im Rahmen der "Roadshow Boden" - Messe für das bodenlegende Handwerk - fand der „Austrian Referenz Grand Prix 2022“ statt. In diesem Wettbewerb wurden die besten Bauprojekte ausgezeichnet, bei denen Produkte von Mapei zum Einsatz kamen.

Die Jury wählte aus über 70 Bauprojekten zwölf Sieger für den „Austrian Referenz Grand Prix“ von Mapei aus. Für die Bodenleger-Branche punktete die Firma Wiedner aus Gloggnitz. - © Mapei

Aus über 70 Einreichungen wurden bei der Preisverleihung am 12. September 2022 in der KTM Motohall in Mattighofen zwölf Top-Projekte prämiert.

Der „Austrian Referenz Grand Prix“ ist ein Wettbewerb, bei dem unterschiedlichste Bauprojekte, egal ob abgeschlossen oder noch in der Bauphase, von Verarbeitern oder deren technischen Verkaufsberatern eingereicht werden können. Die Projekte, die heuer von Juni bis Ende August eingesandt wurden, hat anschließend eine Jury anhand vorgegebener Kriterien bewertet. Das Besondere daran: Es zählt nicht nur die Größe des Projektes, sondern auch die Komplexität der Produktanwendungen, die Vielfalt an eingesetzten Produkten und Systemen sowie die Qualität der Referenzbilder. So haben auch kleine, aber feine Projekte die Chance auf eine Top-Platzierung.

„Mit dem österreichischen Referenz Grand Prix möchten wir Verarbeitern eine Bühne für ihre Arbeit bieten. Wir sind stolz, aus über 70 Einreichungen zwölf Spitzen-Projekte gekürt zu haben. Herzliche Gratulation allen Gewinnern und vielen Dank an alle, die Projekte eingereicht haben“, sagt Mag. Andreas Wolf, Geschäftsführer der Mapei Austria GmbH.

Die "Roadshow Boden" wurde erstmals von Mapei Austria, Kügele, Meyer Parkett und Gerflor im September 2022 in der KTM Motohall in Mattighofen veranstaltet.