Aus Tegernseer Dielenwerk wird TDW GmbH

Nach der Verlagerung der Produktion nach Schongau zu Osenstätter Holz & Furnier ändert das Tegernseer Dielenwerk nun auch seinen handelsrechtlichen Firmenauftritt und firmiert international als TDW GmbH.

Nico Ostenstätter übernimmt die Geschäftsführung der TDW GmbH. - © Tobias Fuhrmann

Als Grund für die Umfirmierung nennt TDW den fortschreitenden Globalisierungsprozess, dem man sich als mittelständisches Unternehmen strukturell anpassen muss. Als traditioneller Handwerksbetrieb gestartet, ist TDW nach eigenen Angaben längst als Premiumanbieter von Holzbodendielen und Raumelementen über den deutschsprachigen Raum hinaus bekannt.

„Wir wollen neue Maßstäbe setzen und Innovationen noch stärker vorantreiben“, sagt Geschäftsführer Nico Osenstätter und verweist damit auf die jüngsten Entwicklungen. So war bereits der Umzug an den neuen Standort in Schongau unter anderem mit dem Bau einer modernen Produktionshalle und der Erweiterung des Maschinenparks verbunden.

„Der alte Firmenname konnte mit dem kontinuierlichen Ausbau des Unternehmens einfach nicht Schritt halten. TDW ist international ein Markenzeichen für kreative Holzverarbeitung auf höchstem Niveau. Dieses Qualitätsversprechen spiegelt sich nun auch in der neuen Firmenbezeichnung TDW GmbH wider“, resümiert Osenstätter.