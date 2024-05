In der Praxis wird aktuell wieder heiß diskutiert, welche Messmethode zur Ermittlung des Feuchtegehalts von Estrichen vorzuziehen ist. bwd will wissen, auf welche Messmethode Verleger setzen. Nehmen Sie jetzt an unserer Umfrage teil.

Die Technische Kommission Bauklebstoffe (TKB) hat eine Marketingkampagne zur Etablierung der KRL-Methode in der Fußbodenbranche gestartet. Das schürt erneut die Diskussion, welche Messmethode zur Ermittlung des Feuchtegehalts von Estrichen vorzuziehen ist: CM oder KRL.

Jetzt an der aktuellen bwd-Umfrage teilnehmen!