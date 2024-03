Auch nach vielen Jahren in der Praxis gibt es immer wieder etwas dazuzulernen. Gelegenheit dazu bietet die ARDEXacademy, die mit einem neuen Seminarprogramm in das Jahr 2024 gestartet ist.

Der Fokus der Ardex-Seminare liegt auf der Praxis. - © Ardex

Der Fokus der Seminare der ARDEXacademy liegt auf der Praxis. „Wir orientieren uns an den Erfahrungen und Herausforderungen der Fachbetriebe im Tagesgeschäft“, stellt Dr. Markus Stolper, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb bei Ardex, fest. „Unser Seminarangebot konzentriert sich dabei auf zwei Bereiche: Technische Inhalte ergänzen wir mit Themen aus angrenzenden Bereichen, wie Nachhaltigkeit, Recht und Vertriebstrainings.”

ARDEXacademy hat auch Bodenleger im Fokus

Das Angebot richtet sich in erster Linie an Bodenleger, Maler und Trockenbauer, Fliesen- und Natursteinleger sowie an den Fachhandel – aber immer häufiger auch an Architekten und Planer. Geleitet werden die Trainings von den Experten der Ardex-Anwendungstechnik. Je nach Thema ergänzen Spezialisten aus der Ardex-Gruppe wie Gutjahr und Wedi oder von Industriepartnern wie Festool, Graco, Hamberger Flooring, Protektor sowie Sachverständige das Team.

Auch digitale Schulungen für Zuhause im Angebot

Die Schulungen finden an vier verschiedenen Standorten der ARDEXacademy in Deutschland statt: in Witten (Nordrhein-Westfalen), Parchim (Mecklenburg-Vorpommern), Bad Berka (Thüringen) und Altusried (Bayern). Unter dem Motto „Digital zu Hause lernen“ stellt die ARDEXacademy außerdem ein digitales Schulungsangebot zur Verfügung.