Ardex vollzieht Generationswechsel in der Geschäftsführung

Dr. Ulrich Dahlhoff hat am 30. September 2023 seine Tätigkeit als Geschäftsführer nach zehn Jahren bei Ardex beendet. Sein Nachfolger ist Lukas Hädicke, der bereits seit 2016 im Unternehmen ist.

Dr. Ulrich Dahlhoff (rechts) hat seine Tätigkeit als Geschäftsführer bei Ardex beendet. Er wird weiter beratend für das Unternehmen tätig sein. Nachfolger Lukas Hädicke (27) begann seine Karriere bei Ardex 2016. - © Ardex

Lukas Hädicke startete 2016 als Praktikant in der Unternehmensstrategie und stieg 2018 als fester Mitarbeiter in diesem Bereich ein. Drei Jahre später übernahm Hädicke die Leitung des weltweiten Bereichs „Corporate Strategy“. „Mit nur 27 Jahren hat Lukas Hädicke bewiesen, dass er Ardex voranbringen und das Unternehmen – in Deutschland und weltweit – fit für die Zukunft machen kann“, sagt Mark Eslamlooy, Vorsitzender der Geschäftsführung und CEO der Gruppe. In der Geschäftsführung wird Hädicke den Vertriebsbereich "Industrie" sowie das Thema "Modulbau" verantworten. Gleichzeitig leitet er den neuen weltweiten Geschäftsbereichs „New Businesses & Ventures“, in dem die Entwicklung neuer Geschäftsbereiche und nachhaltiger Materialien gebündelt werden sollen. "Ich freue mich darauf, in dieser verantwortungsvollen Rolle sowohl mit dem Industriekundengeschäft einen operativen Bereich zu übernehmen als auch wichtige Zukunftsthemen mitzugestalten“, sagt Lukas Hädicke. Unterstützt wird er dabei auch von Vertriebsleiter Dr. Holger Griebel, zuständig für den Bereich Modulbau und das Industriegeschäft in Europa.

Abschied nach zehn Jahren

Dr. Ulrich Dahlhoff trat 2013 in die Geschäftsführung ein und prägte das Unternehmen über zehn Jahre hinweg durch seine Vertriebsarbeit im deutschen Fachhandel. Seine strategischen Entscheidungen sorgten für Wachstumserfolge, darunter die Mehrheitsbeteiligungen an den Partnerunternehmen Gutjahr und wedi. Bereits 2019 übergab Dahlhoff das Fachhandelsgeschäft an Dr. Markus Stolper. Dieser wird den Bereich weiterhin verantworten, zusammen mit den beiden Vertriebsleitern Jochen Zimmermann und Dirk Krannich.