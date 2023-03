Ardex in Hongkong und Macau

Ardex übernimmt die Firma Score Tech Motars, einen führenden Hersteller von Bauchemikalien für den Markt in Hongkong und Macau. So soll die Marktposition der Gruppe in China weiter gestärkt werden.

Ardex übernimmt die Firma Score Tech Motars. Score Tech Mortars wurde 1999 gegründet und ist ein Hersteller von Trockenmörtelprodukten für den öffentlichen Wohnungsbau, öffentliche Gebäude und den Infrastruktursektor. Mit der neuen Produktionsstätte in der Provinz Guangdong in China sei das Unternehmen ideal positioniert, um vom künftigen Wachstum der "Great Bay Area" zu profitieren. „Diese Akquisition unterstreicht unsere Wachstumsambitionen in der asiatischen Region. Wir freuen uns über diesen wichtigen Schritt. Mit einer starken Marke und nur minimalen Überschneidungen des Produktportfolios und der Vertriebskanäle ergänzt das Unternehmen die bestehenden Aktivitäten von Ardex“, so Mark Eslamlooy, CEO der Ardex-Gruppe. Jaime Yeung, Geschäftsführer von Score Tech Mortars, fügt hinzu: „Unser Team freut sich darauf, Mitglied der Ardex-Familie zu werden. Der gegenseitige Erfahrungs- und Wissensaustausch wird uns helfen, unsere globale Vision in der technologischen Entwicklung fortzusetzen.“ Score Tech Mortars wird unter dem derzeitigen Management des Unternehmens unabhängig weiterarbeiten.