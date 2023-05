Amtico verstärkt Sales-Team

Das Sales-Team des britischen LVT-Herstellers wird größer. Gleich zwei neue Mitarbeiter verstärken ab sofort den Außendienst in Deutschland.

Rasmus Biereichel und Birgit Stehle sind die neuen Mitarbeiter im Verkaufsteam bei Amtico. - © Amtico

In der Region Bayern Süd startete Birgit Stehle am 15.04.2023 und unterstützt damit das Team Süd von Torsten Hilgenrainer. Von ihrer Erfahrung im Bereich der Innenarchitektur soll das gesamte Team profitieren. Gemeinsam mit den anderen Startern der letzten Monate besuchte Stehle Ende April die hauseigene Akademie von Amtico in der UK. Neben der gemeinsamen Zeit standen Verlegeschulungen und eine Werksbesichtigung auf dem Programm.

Im Norden erhält das Team von Jürgen Buck-Gramcko Verstärkung. Mit Rasmus Biereichel stellt der LVT-Hersteller einen erfahrenen Design-Experten ein, der unter anderem für BoConcept und designfunktion tätig war. Seit Anfang Mai betreut er als Regional Sales Executive die Region Hamburg.