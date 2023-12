Amorim hat neuen Gebietsleiter

Seit Oktober ist Ralf Köbrich neuer Gebietsleiter Bayern Nord bei Amorim.

Ralf Köbrich ist Amorims neuer Gebietsleiter Bayern Nord. - © Amorim Deutschland

Am 1. Oktober 2023 hat Ralf Köbrich als Gebietsverkaufsleiter den Raum Bayern Nord übernommen. Er war bereits früher Ansprechpartner für die Amorim-Kunden in diesem Gebiet und hatte es durch seine hohe Kompetenz erfolgreich entwickelt. Mit Köbrich ist ein absoluter Kenner der Bodenbelags- und Holzbranche in das Außendienst-Team von Amorim zurückgekehrt. „Wir freuen uns sehr, dass wir Herrn Köbrich als Mitarbeiter zurückgewinnen konnten“, bestätigt Geschäftsführer Tomas Cordes. „Mit seinen sehr guten Kontakten und seiner hohen Fach- und Branchenkenntnis wird er wertvolle Impulse setzen können“, so teilt es Amorim mit. Köbrich ist nicht nur gelernter Tischler und staatlich geprüfter Holztechniker, sondern kann auf ein Wissen von vielen Jahren als Außendienstmitarbeiter in der Bodenbelagsbranche zurückgreifen.