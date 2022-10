Amorim hat neuen Außendienstmitarbeiter

Für das Verkaufsgebiet Bayern Nord und Sachsen begrüßt Amorim Faraz Schuster als neuen Außendienstmitarbeiter im Team.

Faraz Schuster ist neuer Außendienstmitarbeiter für Amorim. - © Amorim

Seit dem 1. September 2022 kümmert sich Faraz Schuster im Verkaufsgebiet Bayern Nord und in Teilen von Sachsen um die Belange der Kunden von Amorim. Als Gebietsmanager ist er sowohl Ansprechpartner für den Bodenbelagsgroß-, einzel- und -fachhandel sowie den Holzhandel. Für seine neue Aufgabe kann Schuster auf langjährige Erfahrungen im Außendienst zurückgreifen, unter anderem auch in der Bodenbelagsbranche. Sein Ziel ist es, die Präsenz des Korkboden-Spezialisten in diesem Gebiet weiter auszubauen. Er berichtet direkt an Frank Rautenberg, Amorim Verkaufsleiter Süd.